El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Bailén se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y alcanzando los 12 grados entre las 02:00 y las 03:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59% durante la madrugada, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a recuperarse. A las 10:00 horas, se espera que el termómetro marque 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a las 16:00 horas, momento en el que se prevé la temperatura más alta del día. La humedad irá disminuyendo, alcanzando un mínimo del 29% a las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 18:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Bailén disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h hacia la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 24 grados, y sin riesgo de lluvias, los bailenenses podrán aprovechar al máximo este día primaveral. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera, perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.