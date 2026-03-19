El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Baeza se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día, lo que sugiere que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un tiempo seco y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 9 grados entre las 02:00 y las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 19 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 34% a las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 61% a las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y los 34 km/h durante las primeras horas. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 08:00 y las 09:00 horas, alcanzando hasta 54 km/h. A lo largo del día, el viento se mantendrá activo, con velocidades que rondarán entre los 25 y 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Los momentos más soleados del día se concentrarán en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:18 horas y se ocultará a las 19:25 horas, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y seco, ideal para disfrutar de la primavera que se aproxima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.