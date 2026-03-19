El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Baena se despertará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas vayan ganando protagonismo, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en torno al 40% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A partir de las 19:00 horas, el viento cambiará ligeramente de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de tormenta, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque las condiciones generales no apuntan a un evento significativo.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:28, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán apreciar antes de que caiga la noche.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que la primavera avance.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.