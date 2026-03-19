El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con un ligero aumento a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm, lo que indica que se podrían presentar lluvias moderadas en algunos momentos.
El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas máximas se estiman en 49 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de algunos objetos en exteriores.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas de la tarde y un 70% entre las 13:00 y 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Ayamonte deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.
A lo largo del día, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, antes de bajar a 16 grados por la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En resumen, se recomienda a los residentes de Ayamonte que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.
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