El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Arahal se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que el sol ascienda, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia media mañana y llegando a un máximo de 24 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 43% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica se verá algo mitigada por la humedad presente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será predominante del este, también se registrarán rachas del noreste y del sureste a lo largo del día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se anticipa un incremento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia la noche. Aunque la probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, se estima que hacia el final de la jornada, la posibilidad de lluvias ligeras aumentará, con un 75% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias, si se producen, serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 60% en el mismo periodo. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la noche.

En resumen, Arahal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un cambio notable en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche, donde la nubosidad aumentará y las posibilidades de lluvia se harán más evidentes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.