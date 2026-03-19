El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 14 grados a media mañana y llegando a un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa comenzará alta, con un 81% en las primeras horas, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 30% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Este viento del este también contribuirá a mantener el cielo mayormente despejado, evitando la acumulación de nubes que podrían alterar la estabilidad del tiempo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o eventos deportivos. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también son propicios para disfrutar de la belleza natural de Andújar y sus alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:27. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, ideal para una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, cálido y seco, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable tanto durante el día como en la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.