El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas del día, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 82% al inicio de la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 14 grados a las 08:00. El cielo continuará cubierto, aunque se prevé que a partir de las 10:00 se produzcan algunas variaciones, con un ligero aumento en la temperatura que podría llegar a los 16 grados. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y la presencia de nubes.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados entre las 15:00 y las 16:00. A pesar de este aumento, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de precipitación se incrementará notablemente. A partir de las 19:00, se prevé un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes de Almonte deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la precipitación, se espera que la lluvia comience a caer en la tarde, con un acumulado de 2 mm previsto para las últimas horas del día. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde, seguidas de un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la noche. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.