El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas del día, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 82% al inicio de la jornada.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 14 grados a las 08:00. El cielo continuará cubierto, aunque se prevé que a partir de las 10:00 se produzcan algunas variaciones, con un ligero aumento en la temperatura que podría llegar a los 16 grados. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y la presencia de nubes.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados entre las 15:00 y las 16:00. A pesar de este aumento, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de precipitación se incrementará notablemente. A partir de las 19:00, se prevé un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes de Almonte deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas de mayor viento.
En cuanto a la precipitación, se espera que la lluvia comience a caer en la tarde, con un acumulado de 2 mm previsto para las últimas horas del día. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.
En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde, seguidas de un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la noche. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.
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