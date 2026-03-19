El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un ambiente poco nuboso en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando picos del 100% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno. Este nivel de humedad también podría contribuir a la formación de nubes y, potencialmente, a la precipitación.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en las horas de la tarde y la noche, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Se estima que la cantidad de lluvia podría ser de hasta 4 mm, especialmente en la última parte del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas suaves durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.