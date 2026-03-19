El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se alternará con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 8 grados entre las 04:00 y las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 08:00 horas, se espera un ligero aumento, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y 10:00 horas. La tarde será más cálida, con temperaturas que se mantendrán entre los 17 y 19 grados, antes de descender nuevamente a 14 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 41% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que la temperatura aumente, la humedad también se estabilizará, alcanzando un 54% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre 8 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 13:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y cómodo a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.