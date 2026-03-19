El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de marzo

El día de hoy, 19 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, con temperaturas que rondan los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la mañana. El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 24 grados . La humedad relativa disminuirá a un 44%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido. El viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

A partir de las 7 de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de tormenta aumentará a un 50% entre las 7 y las 9 de la noche, coincidiendo con un incremento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 49%.

El ocaso se producirá a las 7:34 PM, y las temperaturas continuarán bajando a medida que avanza la noche, llegando a los 17 grados hacia las 11 de la noche. El viento, que seguirá soplando desde el sureste, mantendrá velocidades moderadas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un inicio tranquilo y soleado, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-18T20:52:12.