El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 15 de marzo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones muy nubosas durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, aunque habrá momentos en que se despeje, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura podría proporcionar un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 96% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ofrecer un alivio ante la alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

En resumen, el 15 de marzo será un día nublado y fresco en El Viso del Alcor, con temperaturas agradables en las horas centrales del día, pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente es.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.