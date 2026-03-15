El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Utrera se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que se mantendrá cubierto durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga en niveles altos, con períodos de muy nuboso, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, hacia la tarde, la situación mejorará ligeramente, permitiendo que el sol asome en algunos momentos, aunque la mayor parte del día seguirá siendo gris.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados a media tarde. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 96% en la madrugada y manteniéndose por encima del 80% hasta el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con una velocidad que oscilará entre los 10 y 28 km/h. Predominará el viento del oeste, que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. A medida que avance la jornada, el viento irá disminuyendo, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

Los amaneceres en Utrera serán a las 07:34 y los atardeceres a las 19:30, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la tarde. En resumen, un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o actividades en familia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.