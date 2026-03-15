El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de marzo de 2026, la ciudad de Úbeda se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán, y se espera que la lluvia cese, dando paso a intervalos nubosos y, posteriormente, a cielos despejados.
Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada.
El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas del día.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de incomodidad en las primeras horas, pero mejorará a medida que la temperatura y el viento cambien.
En resumen, Úbeda experimentará un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia ligera en la mañana, seguido de cielos despejados y temperaturas agradables por la tarde. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero que disfruten de un tiempo más templado a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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