El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que ronda los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y aumentando hasta un 93% en las primeras horas de la tarde. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste a una velocidad de 20 km/h, aumentando a 30 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que hacia el mediodía y la tarde, las nubes se disipen un poco, dando paso a momentos de poco nuboso. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Tomares disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 21 grados , antes de descender nuevamente a 16 grados por la noche. Las temperaturas más frescas se sentirán en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando el termómetro podría marcar hasta 11 grados.

El viento, que soplará principalmente del norte, podría generar ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con momentos de sol intercalados y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día agradable, ideal para salir a caminar o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que acompañará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.