El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque la nubosidad seguirá siendo predominante en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 97% a primera hora, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 42% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá mayormente del norte, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la mañana y la tarde, cuando las temperaturas pueden descender.

El amanecer se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 19:31, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día tranquilo y propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.