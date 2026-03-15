El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, con un estado nuboso que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 94% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 45% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que variarán entre 8 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo en intensidad, con ráfagas más suaves hacia la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de La Rinconada podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la tarde y la presencia de nubes.

El amanecer se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 19:31, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades. En resumen, el tiempo en La Rinconada hoy será mayormente nuboso, con temperaturas agradables durante el día, un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.