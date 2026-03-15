El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que marcará la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día, con momentos de nubosidad muy intensa, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando el 50% por la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque es poco probable que esto afecte las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a refrescar el ambiente.
La salida del sol está programada para las 07:30, mientras que el ocaso se producirá a las 19:26, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo continúe cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y cómodo para las actividades nocturnas.
En resumen, Puente Genil experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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