El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, aunque las cantidades de lluvia serán mínimas, con registros de hasta 0.2 mm. A partir de las 6 de la mañana, la situación comenzará a mejorar, y las lluvias cesarán, dando paso a un cielo más despejado.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. A lo largo de la tarde, el cielo se despejará, y se espera que la mayor parte del día esté dominada por cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

El ocaso se producirá a las 19:24, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. En general, se prevé un día variable en Priego de Córdoba, con un inicio húmedo y frío que dará paso a una tarde más cálida y soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.