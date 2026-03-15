El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 55% al 92% durante el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede resultar en un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen salir.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, es poco probable que los habitantes de Pozoblanco necesiten paraguas. Sin embargo, es recomendable estar preparados para cualquier cambio inesperado en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:26, momento en el cual el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, ofreciendo una vista más clara hacia el ocaso.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con vientos moderados y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad, aprovechando las horas de luz antes de que caiga la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.