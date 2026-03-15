El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 38% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes. La dirección del viento también puede influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas en comparación con los valores reales.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin la preocupación de cambios climáticos repentinos. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 7:32, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y cielos despejados, ideales para salir y disfrutar de la primavera que se aproxima.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- El Ayuntamiento de Córdoba salva el escollo de los cernícalos primilla e iniciará este año la construcción del jardín del Campo Santo de los Mártires
- La diseñadora cordobesa Juana Martín presenta en Madrid su nueva colección flamenca: 'Herencia'
- Brecha de género en la Universidad de Córdoba: el nuevo alumnado femenino en Química y Bioquímica impulsa un ligero cambio de tendencia
- Senderismo en Córdoba: la ruta que sigue los pasos de califas y romanos hasta Santa María de Trassierra
- Un herido tras ser golpeado su vehículo por un coche de la Policía Local de Córdoba en la glorieta de El Arcángel
- La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar