El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 38% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes. La dirección del viento también puede influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas en comparación con los valores reales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin la preocupación de cambios climáticos repentinos. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 7:32, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y cielos despejados, ideales para salir y disfrutar de la primavera que se aproxima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.