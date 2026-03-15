El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mostrado cubierto, y esta tendencia continuará durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad será predominante, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 16 grados en la madrugada y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Se espera que la temperatura alcance un mínimo de 14 grados en las horas más frías de la tarde, antes de recuperarse ligeramente hacia la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el norte, pero manteniendo su intensidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones secas permitirán disfrutar de la jornada sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero la nubosidad seguirá siendo una constante. La puesta de sol está programada para las 19:31, momento en el cual se espera que el cielo muestre un espectáculo de luces, aunque aún con algunas nubes presentes.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que acompañará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.