El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una transición hacia condiciones más despejadas a medida que avance la jornada. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir de las 07:00, se espera que el cielo comience a despejarse, con un cambio notable en la descripción del estado del cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente. Durante la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de entre 25 y 38 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las zonas abiertas.

A medida que el día avanza, las condiciones meteorológicas mejorarán. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 17 grados , con cielos poco nubosos y una humedad que se situará en torno al 65%. El viento, que seguirá soplando del norte, se moderará, con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h, proporcionando un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 50% hacia las 16:00. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, hará que la sensación térmica sea más cálida y confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es nula. Esto se traduce en un día ideal para realizar actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o disfrutar de un café en una terraza.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:27. En resumen, Osuna disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, ideal para aprovechar al máximo el fin de semana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.