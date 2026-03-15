El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el panorama, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, cuando se espera que el cielo se mantenga poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no habrá necesidad de paraguas.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 6 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar un poco la humedad en el aire.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que se mantenga en 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá actividad eléctrica ni condiciones severas que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes de Morón de la Frontera. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables y el cielo esté menos nublado.

La salida del sol está programada para las 07:32, y el ocaso se producirá a las 19:29, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural del día. En resumen, se espera un día mayormente cubierto pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea cómoda para los residentes y visitantes de Morón de la Frontera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.