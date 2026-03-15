El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Montilla se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 4 de la mañana, se espera que la nubosidad continúe, aunque con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura en Montilla oscilará entre los 10 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 3 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia las 5 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la humedad, se prevé que se mantenga elevada durante todo el día, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente hasta un 68% hacia el final de la jornada. Esto, combinado con la nubosidad, podría generar un ambiente algo pesado, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte a una velocidad que oscilará entre los 7 y los 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 60% en las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias podrían ser posibles en la mañana, el resto del día se mantendrá seco y despejado.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para un inicio de jornada nublado, pero con la posibilidad de disfrutar de un tiempo más agradable a medida que avanza el día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas de Montilla, especialmente durante las horas de la tarde cuando el sol comience a asomarse entre las nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.