El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche, el cielo ha estado cubierto, pero a medida que avanza la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 15 grados y descendiendo gradualmente a 13 grados durante la tarde, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y bajando a un 40% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque la sensación térmica puede verse afectada por la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 8 y 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando de un predominante norte a noreste y luego a sur, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Moguer disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad aumentará nuevamente, y se espera que el cielo esté cubierto hacia el final del día. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados por la noche, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más notable. La puesta de sol se producirá a las 19:34, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre en Moguer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.