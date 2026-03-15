El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando hasta 0.2 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es del 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Martos se enfrenten a un inicio de jornada húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. A partir de las 7 de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero la lluvia cesará, permitiendo que la temperatura se mantenga en torno a los 10-11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se despeje gradualmente, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 47% hacia las 3 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable. Sin embargo, el viento del norte, que soplará a velocidades de hasta 20 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:23. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es nula durante el día, el viento puede ser un factor a considerar, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde, lo que podría afectar la sensación de calor.

En resumen, Martos experimentará un día de transición meteorológica, comenzando con lluvias ligeras y culminando en un ambiente más despejado y templado. Los residentes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo, pero pueden esperar una tarde más agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.