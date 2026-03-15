El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 13°C en estas horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 92%, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, con intervalos de sol que se irán haciendo más frecuentes. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, la temperatura comenzará a subir lentamente, alcanzando los 17°C a mediodía. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, se mantendrá un nivel de humedad relativamente alto, alrededor del 63% al 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20°C entre las 3 y las 4 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta los 22 km/h desde el noreste, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15°C a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 19:29.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación muy baja, especialmente en las horas de la tarde. Las probabilidades de tormenta son nulas, lo que sugiere que será un día tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.