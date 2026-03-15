El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas, con un 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 64% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con una velocidad que oscilará entre los 20 y 30 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará a norte, manteniendo una velocidad similar, lo que ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Aljarafe, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 15:00 horas. Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:31. Las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el parque o realizando actividades deportivas al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará de este domingo un día ideal para disfrutar en familia o con amigos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.