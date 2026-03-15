El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre condiciones muy nubosas y momentos de despejado. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 13 grados durante las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% a primera hora y alcanzando picos de hasta el 96% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden bajar considerablemente al caer la tarde, alcanzando los 13 grados hacia el final del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas caigan a unos agradables 15 grados. La puesta de sol está programada para las 19:30, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de la localidad no querrán perderse. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día de cielos mayormente cubiertos, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero abrigo para las horas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.