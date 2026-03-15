El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 04:00, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.1 mm, aunque la probabilidad de que esto ocurra es del 85% en el periodo de 01:00 a 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán, y se espera que el cielo se despeje gradualmente.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 10 y 12 grados , alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 94% en las primeras horas y bajará a un 37% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco y húmedo, se tornará más agradable conforme avance la jornada.

El viento también jugará un papel importante hoy. Se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las primeras horas, pero mejorará a medida que el sol se eleve en el cielo. La bruma, que se prevé entre las 05:00 y las 07:00, podría dificultar la visibilidad, pero se disipará rápidamente, dando paso a un día más claro.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia en la mañana, seguido de un tiempo más despejado en la tarde. Las temperaturas serán frescas al inicio, pero se espera un aumento gradual hacia la tarde. Los vientos del norte aportarán un toque fresco, especialmente en las horas matutinas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde, cuando el tiempo será más favorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.