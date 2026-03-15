El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo predominantemente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 14°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe nuboso, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde las nubes comenzarán a dispersarse. Las temperaturas irán descendiendo gradualmente, alcanzando un mínimo de 12°C a media tarde. La humedad, aunque comenzará a disminuir, se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 14 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará ligeramente de dirección hacia el norte, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Lora del Río disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Hacia el final de la jornada, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo de estrellas al caer la noche. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 11°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada. El ocaso se producirá a las 19:29, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, terminará con cielos despejados y temperaturas agradables.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracterizará por un inicio cubierto, seguido de una mejora hacia la tarde y un final despejado, ideal para disfrutar de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.