El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Linares se presenta con un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frescor.

El estado del cielo se caracterizará por intervalos nubosos y, en algunos momentos, por condiciones de niebla, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían persistir en algunas áreas, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia escasa en la franja horaria de 01:00 a 07:00, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y no se anticipan precipitaciones significativas durante el resto del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se espera que las rachas máximas alcancen hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00. La humedad relativa también irá disminuyendo, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo al caer la noche.

En resumen, el día en Linares se presenta con un tiempo cambiante, donde la niebla y la bruma darán paso a momentos de sol, aunque con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Los vientos del oeste aportarán frescura, y la temperatura variará a lo largo del día, ofreciendo un ambiente típico de la transición entre invierno y primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.