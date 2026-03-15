El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, en Lepe, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A lo largo del día, se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 14 y 32 km/h, predominando del norte. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima velocidad alrededor de las 15:00 horas, lo que podría generar un ambiente algo ventoso. Este viento fresco puede ser un alivio ante la humedad, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 15 grados hacia la tarde-noche. El ocaso se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia. La visibilidad será buena, y los residentes de Lepe podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que acompañará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.