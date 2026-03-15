El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente nuboso en Lebrija, con una predominancia de cielos cubiertos y muy nubosos a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que la nubosidad será notable, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con un cielo que se mantendrá cubierto en varios momentos. La temperatura oscilará entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 97% en las horas más frescas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el transcurso del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá que los residentes de Lebrija realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 30 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que avance la tarde. A partir de las 21:00 horas, se espera que el viento se calme, con velocidades que rondarán los 8 km/h. Esto podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren en la calle, aunque las ráfagas iniciales podrían ser un poco incómodas.

El amanecer se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 19:31, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. En resumen, Lebrija experimentará un día de cielos mayormente cubiertos, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.