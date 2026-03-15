El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera bruma que podría ser perceptible en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá lentamente, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se situará en niveles moderados, comenzando en un 74% y descendiendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la bruma matutina puede ser un factor, el día se despejará y se sentirá más seco conforme avance la jornada. La visibilidad mejorará notablemente, permitiendo disfrutar de un día soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día progrese, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 19 km/h por la tarde.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Jaén disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es igualmente nula, la bruma matutina podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida en las primeras horas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que rondarán los 16 grados. La tarde se presentará como un momento ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado y la brisa será agradable. Hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que caiga a 12 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se perfila como un día mayormente soleado y agradable, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la primavera que se aproxima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.