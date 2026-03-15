El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de marzo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el panorama, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 91% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 61% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte a una velocidad que variará entre 12 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero también es recomendable tener precaución, ya que podría afectar actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.
En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y un viento notablemente fresco. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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