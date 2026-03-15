El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente cubierto y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, con una temperatura que ronda los 15 grados . A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantiene alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 61% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, el cielo experimentará variaciones, pasando de un estado cubierto a momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Huelva disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:35, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una vista clara para aquellos que deseen disfrutar de la puesta de sol.

En resumen, Huelva vivirá un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. El viento del norte-noroeste aportará frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Los ciudadanos pueden aprovechar el tiempo benigno para salir y disfrutar de la ciudad, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.