El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nuboso y poco nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las primeras horas, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevé que el sol haga algunas apariciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a una velocidad de entre 8 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las primeras horas del día. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, aunque es importante tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Dos Hermanas pueden disfrutar de un día seco, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos programados.

En resumen, el tiempo de hoy en Dos Hermanas se presenta como un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los ciudadanos deben estar preparados para un inicio fresco, pero con un ambiente más cálido y cómodo a medida que avanza la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.