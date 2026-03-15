El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 16 grados que descenderá gradualmente a 12 grados hacia las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% a las 07:00, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La brisa será moderada, con vientos del oeste que alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 15:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más agradable. El cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Los vientos del norte se mantendrán en torno a los 12 km/h, proporcionando un alivio fresco en las horas más cálidas.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 18:00. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades. El ocaso se producirá a las 19:31, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 15 grados, con cielos despejados y una brisa suave del norte. La humedad relativa se estabilizará en torno al 57%, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. No se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará de este un día perfecto para disfrutar de la primavera que se aproxima.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.