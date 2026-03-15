El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Córdoba se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe con esta tendencia, aunque se prevé que hacia la noche se mantenga poco nuboso, lo que podría ofrecer un respiro a quienes buscan disfrutar de un atardecer despejado.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, comenzando con 15 grados a primera hora y descendiendo gradualmente a 12 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avanza, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso nuevamente, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y alcanzando picos de hasta el 96% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde se desarrolle, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 49% hacia la noche.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 32 km/h en la tarde. Esta brisa puede aportar un alivio a las temperaturas, aunque también podría generar un ligero aumento en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las variaciones de temperatura y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.