El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre poco nuboso y muy nuboso a lo largo de las diferentes horas. Durante la madrugada, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes se disipen ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo volverá a oscurecerse, alcanzando un estado muy nuboso hacia la noche.

Las temperaturas en la localidad oscilarán entre los 11 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% en la madrugada y alcanzando picos del 95% en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 54% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Castilleja de la Cuesta. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que sugiere que las condiciones permanecerán secas. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, proporcionando un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

El orto se producirá a las 07:35, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 19:31, ofreciendo un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.