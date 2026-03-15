El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que variará entre nuboso y poco nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la mañana, para luego alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 91% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se eleva. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 52% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 14 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. Es recomendable que los habitantes de Cartaya tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado, aunque con intervalos de nubes. La visibilidad será buena, lo que facilitará las actividades al aire libre y el disfrute del paisaje local.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento. La combinación de temperaturas suaves y la ausencia de lluvia promete un día agradable para los cartayeros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.