El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente cubierto y nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones nubosas en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, especialmente en las horas centrales del día, aunque algunas nubes podrían persistir.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que se registre la temperatura más alta del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío en las primeras horas, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que el día avanza, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Carmona podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, que podrían afectar a quienes planeen realizar actividades en espacios abiertos.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso será a las 19:29, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día activo y al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.