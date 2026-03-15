El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Camas, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá ligeramente, pasando a un estado poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 21 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación de calor se verá moderada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 40-50%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo que indican los termómetros. La humedad será más alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a medida que avance el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:31, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo.

En resumen, el día en Camas se presenta como un periodo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de temperaturas moderadas y un viento ligero hará que la jornada sea cómoda, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.