El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, dando paso a un día más estable. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia las 11 de la mañana. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el ambiente se sienta un poco más cómodo.
Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, con algunas horas de sol intermitente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se espera que lleguen a los 16 grados. La humedad relativa seguirá disminuyendo, bajando a niveles más agradables, alrededor del 41% hacia las 4 de la tarde.
El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más activas. La dirección del viento variará, predominando del norte, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un poco fuerte en ciertos momentos.
Por la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a medida que el sol se ponga a las 19:24. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles manejables.
En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un inicio nublado con lluvias ligeras, seguido de un ambiente más despejado y fresco por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de un tiempo más agradable hacia el final de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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