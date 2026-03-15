El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente cubierto, con cielos que alternarán entre nubosidad y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, permitiendo que el sol haga su aparición en algunos momentos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 21 grados , ofreciendo un respiro cálido en medio de la nubosidad. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad persistente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 26 km/h. Estas condiciones de viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. A lo largo del día, se prevé que el viento mantenga una dirección constante, lo que podría influir en la dispersión de la nubosidad.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, los residentes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las variaciones de temperatura y la posible sensación de frescura por el viento.

La salida del sol está programada para las 07:34, mientras que el ocaso se producirá a las 19:31, brindando un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día, con cielos que volverán a estar mayormente despejados.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo templado, con cielos cubiertos y algunas oportunidades para disfrutar de momentos soleados. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la brisa fresca que podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.