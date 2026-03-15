El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura que ronda los 15 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, la situación meteorológica se estabiliza, con cielos nubosos y temperaturas que alcanzarán un máximo de 20 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y aumentando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias también se complementa con vientos moderados provenientes del oeste, que oscilarán entre 9 y 18 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje despejado a pesar de la nubosidad. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:31, marcando el inicio de una noche tranquila.

Los habitantes de Bormujos deben estar preparados para un día con temperaturas moderadas y cielos cambiantes, pero sin la preocupación de la lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables para salir y aprovechar el día. Con el viento suave y la ausencia de precipitaciones, se espera que sea un día agradable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.