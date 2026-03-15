El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con intervalos de nubes que no afectarán significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados hacia las 16:00 horas. Este ascenso térmico, combinado con la escasa nubosidad, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 94% a las 5:00 AM, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente con la brisa suave que se espera.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de Bailén pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la región. Con el sol saliendo a las 7:26 AM y poniéndose a las 7:22 PM, los habitantes de Bailén tendrán la oportunidad de aprovechar al máximo la luz del día.

En resumen, el tiempo de hoy en Bailén se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.