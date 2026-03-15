El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo comience a despejarse.

Las temperaturas en Baeza hoy oscilarán entre los 8 y los 14 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas alrededor de 8-10 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A lo largo del día, la humedad relativa será alta, comenzando en un 99% en la madrugada y disminuyendo a un 43% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 40 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable en las horas centrales.

A partir de la tarde, se espera que el cielo se aclare, con condiciones mayormente despejadas. Esto permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la temperatura se sienta más cálida. La visibilidad mejorará notablemente, especialmente después de las 10 de la mañana, cuando la niebla que podría haber afectado la visibilidad en la madrugada se disipe.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, no se anticipan fenómenos severos a lo largo del día, lo que sugiere que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Baeza estén atentos a las condiciones cambiantes, especialmente en las primeras horas, cuando la lluvia ligera podría hacer que las calles estén resbaladizas.

En resumen, Baeza experimentará un día con cielos cubiertos y lluvias ligeras al inicio, seguido de un tiempo más despejado y temperaturas agradables en la tarde. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente después de que el sol comience a brillar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.