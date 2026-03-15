El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, acumulando hasta 0.5 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y alcanzando hasta un 99% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

El viento soplará del oeste a velocidades que oscilarán entre 21 y 32 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las primeras horas del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento disminuirá gradualmente, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables por la tarde.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con condiciones más favorables para disfrutar del aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un ambiente más cálido y menos nuboso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% para el resto del día, lo que sugiere que las lluvias de la mañana serán esporádicas y no afectarán significativamente las actividades al aire libre.

En resumen, Baena experimentará un día de transición, comenzando con cielos cubiertos y lluvias ligeras, pero mejorando hacia la tarde con cielos más despejados y temperaturas agradables. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un inicio de día fresco y húmedo, pero pueden esperar un final de jornada más soleado y cálido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.